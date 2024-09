Podle obžaloby s dítětem v opilosti a rozčilení udeřila o zeď, hoch na následky zranění hlavy zemřel. Ilona J. se nejprve přiznala, poté však tvrdila, že jí chlapec vypadl z autosedačky zvané vajíčko. „Mám to dodnes jako v mlze,“ dušovala se.

Žalobce Jan Adam původní obvinění z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti překvalifikoval na vraždu. Proč? „Přesvědčily mě závěry znalců," řekl Blesk.cz. Batole podle žalobce utrpělo tříštivou zlomeninu lební klenby i spodiny a úrazový otok mozku.

Výčet zranění devastujícího charakteru byl ale mnohem širší. „V důsledku toho poškozený v řádu několik desítek minut či několika málo hodin umírá,“ podtrhl Adam.

Expartner: Nevěřím, že by to udělala

U soudu vypovídali dva expartneři obžalované. Petr Š. se s ní rozešel jen pár dnů před tragédií. „Byli jsme spolu rok a půl nebo tak nějak. Ke konci už to nešlo dohromady, byla podrážděná, hádali jsme se. Ale co vím, o vnuka se předtím starala bez problémů. Nevěřím, že by udělala to, co je jí kladeno za vinu," vypověděl Petr Š.

„Ilona mi volala, že kluk je mrtvý, ale že neví, co se stalo," řekl soudu Rostislav P. U obžalované přitom jen pár hdin před událostí opravoval vodovodní baterii. „Cítil jsem z ní pivo, ale opilá rozhodně nebyla. Chovala se normálně," dodal.

Hádka kvůli nemoci

Soud vyslechl i matku (20) chlapečka. „Sama nabídla, že mi dítě několik dní pohlídá. Dříve jej hlídala také, ale nikdy ne tak dlouho. Věděla, jak se o dítě postarat, důvěřovala jsme jí," řekla Eliška H. Připustila ale, že se spolu pohádali, když jí Ilona J. řekla, že se kvůli své nemoci (ADHD) není schopna o dítě. Soud v dalším termínu vyslechne zbylé svědky i znalce.

