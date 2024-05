Střelec

I když se chcete sami sobě i okolí líbit, nevrhejte se do větších změn vizáže. Spokojte se s tím, jak vypadáte, protože to není vůbec špatné. Pokud vás čeká zásadní profesní rozhodnutí, tak se nebojte špatného kroku. Moc dobře víte, co je pro vás nejlepší.