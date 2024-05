Rak

Hvězdy vám doporučují maximálně se soustředit, vyhnete se chybování. Pokud byste od pracovních úkolů stále odbíhali, tak by se vám to nevyplatilo. Až do pátku se mějte na pozoru a nenechte se vyprovokovat narážkami šéfa. Raději mu ukažte, co ve vás je.