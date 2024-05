Rak

V tomto pracovním týdnu to nebudete mít vůbec snadné. I když patříte k pečlivým znamením, začnete chybovat a některé povinnosti se vám vymknou z ruky. Pokud se dostanete do stresu, tak napočítejte do deseti a rozdýchejte to. Musíte se zklidnit.