Štír

Bojujte za to, po čem tajně toužíte. Procházíte příznivým obdobím, co se změn týká. Ať už si usmyslíte cokoliv, tak to bude mít hlavu a patu. Nezapomínejte pečovat o své zdraví, protože bez dobré mentální a fyzické síly byste to nikam nedotáhli.