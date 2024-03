V opilosti se muž (60) z Brna proměnil v nechutného chlípníka, pustil v televizi porno své vnučce (10), násilně jí svlékl legíny s kalhotkami, hladil ji na genitáliích a masturboval u toho. Nyní o jeho vině rozhoduje Krajský soud v Brně, kde muž tvrdí, že by se nejraději hanbou propadl. Za vše prý může alkohol.

K nechutnému činu došlo podle serveru novinky.cz loni na jaře v rodinném domě. „Vnučka chovala ke svému dědovi důvěru. Svlékání se bránila a snažila se ho odstrčit,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně.



Lituje a léčí se

Zkroušený senior před soudem vše přiznal. „Upřímně toho lituji a v životě se s tím nesmířím. Měl jsem problémy s alkoholem, stalo se to právě pod vlivem alkoholu. Okamžitě poté jsem nastoupil na léčení a od té doby jsem neměl ani kapku a ani nechci,“ řekl soudcem Romanem Kafkou.

Jak sám uvedl, rodina mu již odpustila a všichni se k němu chovají stejně jako dřív. „Já mám ale odstup. Strašně se stydím. Vím, že za to mohl ten chlast,“ pokračoval obžalovaný.



Rodiče dívky přitom žádné odškodné nepožadují, neboť vidí, jak činu lituje a co vše udělal pro to, aby se situace již nikdy neopakovala. Částka by pro něj navíc byla likvidační. Jak sám před soudem přiznal.

