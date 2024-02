Novela silničního zákona: Pokuta na místě? Ani náhodou! 75 tisíc na úřadě a řidičák fuč

1. Bez značky až 10 tisíc pokuta

Příkladem může být motorkář z Břeclavi. „Policejní hlídce ujížděl minulou sobotu jen proto, že neměl registrační značku. Do konce loňského roku platilo, že pokud přitom nikoho neohrozil, tak se to řešilo na místě pokutou do výše dva tisíce korun. Ve správním řízení hrozilo 1500 až 2500 korun a bylo to bez trestných bodů,“ uvedl mluvčí policie Petr Vala.



Od ledna je jízda bez registrační značky větší problém. „Pokutu na místě nelze uložit. Ve správním řízení se ukládá pokuta čtyři až deset tisíc korun a je tam zákaz řízení na 6 až 18 měsíců. Pokud přitom řidič ještě ujížděl policistům, tak je sankce ve správním řízení až 25 tisíc korun a navíc je i šest trestných bodů,“ upozornil Vala.