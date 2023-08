Kriminalisté po prověření situace nejprve zadrželi jednoho z cizinců v doprovodném vozidle nedaleko Tišnova. „Přibližně ve stejnou dobu zaznamenali policisté pohyb bílé toyoty, která mířila s vyměněnou registrační značkou po D1 směrem na Polsko,“ uvedl jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.

Ujížděl rychlostí až 190 km/h

Do akce byly okamžitě povolány dostupné hlídky. Ukradené auto zpozorovala policejní hlídka na 26. kilometru dálnice D46 u Prostějova. Řidič však na znamení k zastavení dávané výstražným zvukovým a světelným signálem vůbec nereagoval.

„Naopak sešlápl plyn a vysokou rychlostí, místy až 190 km/h, pokračoval dál na Olomouc a po dálnici D35 pak na Ostravu. Jeho jízda byla riskantní a nebezpečná,“ popsala naháněnou mluvčí policejního ředitelství Olomouckého kraje Marie Šafářová.

délka: 00:35.33 Video Video se připravuje ... Cizinec ukradl v Brně toyotu, na dálnici ho zastavil policejní zátaras. Policie ČR

Stopku „převozníkovi“ vystavil až zátaras připravený před sjezdem na Nemilany. „Ani tady to řidič v odcizeném autě nemínil vzdát a pokusil se otočit do protisměru. Při manévru ale nacouval do služebního vozu a nakonec zůstal stát,“ dodala policistka. Vzápětí se řidič ocitl tváří v tvář namířeným zbraním policistů a vzdal se.

Skončili ve vazbě a mlčí

Případ vyšetřují v místě krádeže, tedy v Brně, tamní kriminalisté. Oba zadržení cizinci odmítli vypovídat. S obviněními z krádeže putovali do vazby. „Kriminalisté nyní zjišťují, kolik vozů mohou mít nejen u nás, ale i v okolních zemích na svědomí. Vozidlo si převzal majitel, který se o noční krádeži dozvěděl až od policistů,“ uzavřel mluvčí Šváb.