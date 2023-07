Drama se odehrávalo v sobotu, kdy obě auta vyjela ve vysoké rychlosti od čerpací stanice ve Vinohradech. „Jeli na červenou, kličkovali v protisměru,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.



délka: 01:16.08 Video Video se připravuje ... Dva mladíci se za plného provozu proháněli přes Brno v autech BMW, srazili motorkáře.. Policie ČR

Na jedné z křižovatek musela obě auta zastavit.V cestě mu pak stál jen motorkář čekající na zelenou.

Řidič stříbrného BMW (25) do něj najel, což motorkáře katapultovalo do vzduchu. Sedan vzápětí z křižovatky zmizel. Spolujezdec se mezitím vrátil do tmavého SUV a okamžitě pokračovali v pronásledování sedanu.



Rozdivočené řidiče zastavil až náraz do zaparkovaných aut v ulici Za Mostem.Aktuálně je stíhán pro těžké ublížení na zdraví. Není vyloučena překvalifikace na přísnější právní kvalifikaci,“ upřesnil Vala

Policisté žádají občany ohrožené řidiči obou aut, aby zavolali na linku 158. „Uvítáme samozřejmě i kamerové záznamy z palubních kamer projíždějících aut,“ dodal mluvčí policie.