Milostný trojúhelník se změnil v noční můru zúčastněných poté, co žena otěhotněla. „Bohužel naše dítě bylo počato za situace, kdy jsi se mnou zahýbala svému příteli. I přes sliby, že to s ním skončíš, jsi to neudělala. Když jsi otěhotněla, odjela jsi radši k moři,“ napsal milenec podle serveru novinky.cz do soudního spisu, když ještě nebylo jasné, kdo je vlastně otec.

Žena ale upozornila, že nešlo ve vztahu s milencem o idylku. „Seznámili jsme se v roce 2016 a několikrát jsme se spolu setkali, podlehla jsem jeho naléhání. Tlačil na mě, abych ukončila můj tehdejší vztah, a slovně mě napadal,“ uvedla.

Přerušila vztahy

„Když se dozvěděl, že jsem těhotná, ještě ten tlak zesílil. Já jsem s ním přerušila kontakt, s čímž se ale nehodlal smířit. Pronásledoval mě, ponižoval i mého přítele, nenechal si nic vymluvit, pasoval se na otce dítěte,“ dodala žena.

V roce 2019 opatrovnický soud rozhodl, že situace je tak nejistá, že je potřeba udělat test DNA. Ten odhalil, že otcem je skutečně milenec. Ten pak zesílil tlak na to, že dítě chce vídat a podílet se na jeho výchově. V té době čelil obžalobě z týrání svých dalších dětí a bývalé partnerky. Odvolací soud ho ale nakonec osvobodil.

Vymýšlí hry, ale jedná direktivně

S dítětem se při asistovaných setkáváních mohl začít vídat až poté, co jeho povahu posoudil znalec. „Má sice až nápadné zaměření na děti, ale jde o infantilní rys osobnosti, ne o sexualitu. Rád pro ně například vymýšlí hry, na druhé straně není schopen poskytovat oporu a jedná direktivně. Svou aktivitou, naléhavostí může druhé zahlcovat, urputně prosazuje své požadavky,“ zapsal znalec.

Muž, který má několik dětí s různými ženami, svou bývalou milenku nakonec zažaloval u civilního soudu o 300 tisíc korun a omluvu. „Mám vnitřní křivdu v tom, že ona mi přiznala, že se mnou otěhotněla, skrytě přece zahýbala svému partnerovi. Říkala, že se s ním rozejde, a já se těšil na to, jak budeme spolu,“ vysvětil svůj pohled s tím, že potomka čtyři roky neviděl.

„Vyžadovala styk bez ochrany, s tím, no, ukončením. Tvrdila mi, že bere prášky. Pak mi řekla, že se teda omlouvá, ale že se svým přítelem nemohla dlouho otěhotnět. Kdyby si mě potom nevyblokovala, tak by se to nestalo,“ posteskl si muž.

Moje sperma je drahé

Svůj nárok na odškodné opíral i o to, že „jeho sperma je drahé, a satisfakce by proto měla být v řádu stovek tisíc,“ jak je uvedeno v soudním spisu.

Krajský soud ale jeho argumentaci nepřijal. „Za situace, kdy otcovství nebylo jisté, nebylo v nejlepším zájmu dítěte, aby se s mužem vídalo,“ řekl soudce Michal Ryška. Matka samoživitelka: exmanžel neplatí, oprava ledničky mě naprosto zruinovala Na žádnou satisfakci neměl muž podle Ryšky nárok ani poté, co se jeho otcovství prokázalo. „Matka jako pečující rodič nikdy neměla soudně nařízeno, aby styk umožnila. Matka věděla, že muž je obžalován pro zločin týrání, bylo prokazováno jeho problematické chování vůči dětem, a i ona sama byla terčem takového problematického chování. Každá matka má tendenci svoje dítě chránit před hrozbami a vy jste se tak zkrátka a dobře tehdy jevil. Počínání matky totiž nelze hodnotit zpětně, ale je potřeba se dívat, jaká byla situace tehdy,“ smetl soudce mužovu žalobu ze stolu.

VIDEO: 9krát o bolestech břicha v těhotenství. Víte, co která bolest znamená?