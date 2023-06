Rak

Dávejte si pozor na to, abyste se nenechali něčím strhnout, nemuselo by to vyjít. Raději zpomalte o všem popřemýšlejte. Den byste měli zasvětit pomoci příbuzným a relaxačním aktivitám. Zůstaňte nohama pevně na zemi a dumejte nad tím, co by vám prospělo.