Někdejší policista, praporčík Petr S., nesmí s flintou dva roky do lesa. Pokud soudní zákaz poruší, půjde si na rok sednout do kriminálu. Dlouholetý, zkušený a registrovaný myslivec totiž před půldruhým rokem v honitbě u Louky na Hodonínsku zastřelil pěti ranami dva jeleny desateráky, kteří mu přišli před mušku kulovnice, zhruba sto metrů od posedu.

Problém vznikl v tom, že podle zákona mohl odlovit jen jediného jelena, nikoliv dva. Druhého tedy z pohledu trestního i mysliveckého práva upytlačil.

Krajský soud v Brně někdejšímu praporčíkovi vyměřil za pytláctví rok vězení, odložený na dva roky a k tomu přidal zákaz výkonu myslivosti na dva roky.

Prý bylo šero

„Bylo už šero, myslel jsem, že jsem střílel na jednoho jediného jelena,“ hájil se u soudu nimrod. Jeho obhajovu ale vyvrátili svědci. Podle nich bylo v červenci, kolem deváté večer, ještě dobře vidět.

„Já ho upozornil, že smí odlovit jen jednoho jelena. On mi ale řekl, že střílel po jelenech. Po jednom, ten spadl, střelil pak po druhém, ten spadl taky. Když prý vystřelil podruhé, tak se ten první jelen zvedl a začal odcházet. Tak ho střelil znovu,“ popsal svědek, který ulovenou vysokou dohledával na druhý den ráno loveckými psy.

„Řekl mi to do očí, pak ještě na myslivecké schůzi před patnácti lidmi. Před soudem teď ale tvrdí něco jiného. To se mi nelíbí,“ uzavřel svědek.

Možná to bylo neúmyslné

Soud považoval výpověď svědka za průkaznou. „Pan obžalovaný věděl, že střílí na dva jeleny. Tento způsob lovu není přípustný,“ řekl soudce Miroslav Novák s tím, že lze připustit, že myslivec dopustil trestného čin neúmyslně. „I proto je trest spíše výchovný, na samé spodní hranici sazby,“ dodal soudce.

Za pytláctví hrozí až dva roky vězení, zákaz činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Pokud člověk pytlačí kvůli výdělku nebo jako člen organizované skupiny, může se trest pohybovat v rozmezí šesti měsíců až pěti let natvrdo.

