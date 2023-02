„Čtyři lidé loni zemřeli při přicházení silnice,“ upozornil mluvčí policie Petr Vala, podle něhož policisté evidují v roce 2022 celkem 335 nehod s chodci, o 48 více, než v roce 2021. Chodci z toho zavinili 103 nehod.



Snížená viditelnost

„Zejména těchto dnech, kdy je snížená viditelnost, je klíčové nosit oblečení z jasných barev a k tomu využívat i reflexní prvky a doplňky. Tyto se vyplatí nosit nejen mimo obec, kde je to pro chodce navíc povinné, ale i ve městech,“ zdůraznil Vala.

délka: 00:57.00 Video Video se připravuje ... Jihomoravští policisté upozorňují na rostoucí počet nehod s chodci. Policie ČR

„Chodci by přitom měli pamatovat i na to, že před rozjetým automobilem nemají absolutní přednost, a to ani na vyznačeném přechodu,“ zdůraznil mluvčí policie s poukazem na to, že i řidič musí mít dostatek času na to, aby mohl auto bezpečně zastavit.