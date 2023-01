Jen několik měsíců na svobodě po návratu z vězení vydržel protřelý recidivista (39). Místo své nápravy totiž pokračoval v tom, co umí dokonale. Nejprve ukradl dvě auta na Táborsku a Telčsku. Vrcholný kousek pak předvedl na Jihlavsku, kde si půjčil auto, ale „zapomněl“ je vrátit.

Recidivista nejprve snadno přišel ke dvěma autům, které jejich majitelé nechali odemčené. „V Telči odcizil neuzamčenou dodávku s klíčky uvnitř, se kterou odjel na Táborsko, kde na polní cestě zapadl. Ve své dráze pokračoval krádeží v obci na Táborsku, kde odcizil opět neuzamčené osobní vozidlo,“ řekla komisařka Jana Kroutilová.

Když se vrátil opět do Telče, půjčil si tady Škodu Octavia. Majiteli řekl, že ji za chvíli vrátí a slíbil kompenzaci. Místo toho si škodovku užíval podle svých potřeb. Když mu došly peníze, rozhodl se pohonné hmoty získat, jak jinak, krádeží. V Jemnici si vyhlédl odstavenou multikáru, ale při pokusu „vysát“ nádrž, jej vyrušil majitel.

Putoval rovnou do vazby

To už se nad zlodějem stahovala černá mračna. Před několika dny skončil v rukou policistů a putoval rovnou do cely a po verdiktu soudce i do vazby. „Zadržený muž byl obviněn ze spáchání přečinu krádeže ve stádiu pokusu, přečinu podvodu a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí,“ shrnul Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality.

Jak se ukázalo, muž také porušil zákaz řízení všech motorových vozidel a zákaz pobytu na Jihlavsku. Za nejnovější zlodějny mu hrozí až pětiletý pobyt v chládku.

VIDEO: Policisté dopadli 14x soudně trestaného recidivistu