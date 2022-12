Vánoční nákupní horečka má i odvrácenou stranu. Zaparkovaná auta u nákupních center a zejména jejich obsah totiž lákají nenechavce. Přestože policejní kampaň Auto není trezor jede už radu let, evidentně neztratila na významu. Ostatně při nedávných preventivních akcích na parkovištích na jižní Moravě občas muži a ženy zákona nevěřili vlastním očím.

Obsah řady vozidel byl doslova nabídkou pro zloděje všeho druhu. „S trochou nadsázky by se dalo říct, že kopíruje seznam přání určených Ježíškovi. Ve vozidlech lze najít například odloženou kabelku, peněženku, volně položené peníze, nově zakoupený notebook, televizi, mobilní telefon i osobní doklady s platební kartou,“ upozornil policejní mluvčí Miroslav Měchura.

Naditá peněženka a doklad o výběru

Jeden z řidičů dokonce nechal na předním sedadle odloženou peněženku a vedle ní doklad z banky o výběru hotovosti, čím nechtěně upozornil na to, kolik peněz lze v peněžence najít.

„Proto doporučujeme, aby si řidiči nenechávali ve vozidle žádné cennosti. Pokud již musí z nějakého důvodu v autě nechat cenné věci, pak tyto věci uschovejte např. do kufru vozidla, aby na ně nebylo vidět,“ apeluje policista.

Zloději stačí jen chvilka

„Vozidlo si vždy řádně zabezpečte, a to i v případě, pokud se vzdalujete od vozidla i na okamžik, např. když jdete vrátit nákupní košík poté, co jste si vyložili nákup. Mohlo by se stát, že než se vrátíte zpět ke svému vozidlu, tak Vám z něj budou věci odcizeny. Zlodějům opravdu stačí jen chvilička, aby využili své příležitosti,“ shrnul Měchura.

