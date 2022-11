Líčení toho, co se letos 25. března odehrálo v bytě na Karásově náměstí nemá daleko k hororu. Revidivista závislý na pervitinu zavřel Lukáše i jeho matku v jejich bytě.

„Poškozený se choval k obžalovanému a jeho matce agresivně a nátlakově. Kázal jim o bohu s tím, že je jím určený, aby je potrestal. Ženu oslovoval vulgárními výrazy, chtěl po ní, aby mu myla nohy, vyhrožoval, že když nebudou poslouchat, vyhodí je z okna. Nutil také obžalovaného, aby matku podřízl. Obžalovaný i jeho matka z něj měli strach, snažili se ho uklidnit,“ popsal děsivé hodiny v bytě žálobce Marek Vagai.

Báli se ho, tak ho bodl

Násilník se pak odebral s matkou mladíka na balkon kouřit. Překvapenou ženu ale donutil k orálnímu sexu. „Obžalovaný pak ve stavu silného psychického rozrušení a ve strachu o sebe a svou rodinu poškozeného, který spal, bodl nožem do horní části břicha. Poškozený se probudil, začal se bránit, navíc se obžalovanému zlomil nůž. Proto si vzal další nůž a bodl jej do hrudníku,“ dodal žalobce.

Dominika H. zachránil převoz do Vojenské nemocnice a okamžitá operace. Jakmile se uzdravil, čelil obvinění ze znásilnění matky Lukáše M. Osmkrát trestaný recidivista za to vyfasoval nepravomocně šest let vězení.

„Tak, jak to bylo popsáno, se to nestalo," prohlásil při úterním jednání coby poškozený.

Špatně spí

Lukáš M. přiznal svou vinu, soud prohlášení přijal. „Nejsem typ člověka, který ubližuje lidem. Bohužel se to stalo. Nikdy jsem si nepředstavoval, že něco takového zažiju. Dodnes se mi z toho špatně spí. Je mi to líto,“ uvedl mladý muž.

Soud nakonec obžalovaného potrestal za pokus zabití tříletým trestem s podmíněným odkladem na pět let. Soud sáhl k mírnému trestu s ohledem na okolnosti případu, přiznání viny i mladíkovu bezúhonnost. K tomu musí ještě zaplatit zdravotní pojišťovně téměř 200 tisíc korun za náklady na léčení pobodaného muže.

Rozsudek není pravomocný. Zatímco žalobce i obžalovaný se vzdali práva na odvolání, Dominik H. si ponechal lhůtu pro vyjádření.