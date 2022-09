Střelec

V tomto období se ženete spíše do extrémů, které vám neprospějí. I když patříte ke znamením, která ráda experimentují, nebude to vhodné. Raději dejte na rady blízkých a zbytečně se nerozčilujte. Jen byste si na sebe upletli bič a celá situace by se zhoršila.