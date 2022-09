Štír

Milí Štíři, po pracovní stránce jste na tom bídně, protože nestíháte. V kolektivu je vás málo a chtělo by to posílit tým. Také kolegové jsou ze všeho unavení, ale nadřízený to neřeší. Pokud to tak půjde dál, dáte výpověď. Tento postup byste však měli dobře zvážit.