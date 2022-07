Beran

Nedělní pohoda je v nedohlednu, a proto se uzavřete do sebe. Členové rodiny se vás snaží podpořit, ale vy jejich styl pomoci nechápete. Je to škoda, protože by se vám zlepšila o poznání nálada. Nejlepší bude, když zavoláte svým věrným kamarádům.