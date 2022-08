Vodnář

O citových záležitostech neradi mluvíte, ale nyní je to právě naopak. Konečně jste se usmířili s jedním členem rodiny, kterého jste nedávno urazili. Příště si už dáte pozor na to, co vypustíte nesmyslně ze svých úst. Řeč byla v tomto případě rychlejší než mozek.