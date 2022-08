Blíženci

Začne vám být líto toho, že si neužíváte prázdniny s nejbližšími členy rodiny. Máte dojem, že je to partnerovi jedno a nehodláte se tím zabývat. Když vám bude nejhůře, obraťte se na své kamarády a vyrazte do společnosti za zábavou, to vám pomůže.