Vodnář

Zítra je Mezinárodní den ženského orgasmu, který letos neoslavíte. Ať už patříte do řad svobodných, či zadaných, milostný život je nijaký. Mars se na vás mračí, a do toho mu hraje do noty nevlídný sextil se Saturnem. Jste uzavření do sebe a propadáte smutku.