Býk

Ocitnete se v situaci, že vás v práci budou vyzdvihovat až do oblak. Vaše přirozená skromnost vás ale bude dál držet nohama na zemi. S láskou to bude složitější, neboť Venuše vstoupila do ohnivého znamení Lva, které vám není nakloněno. Chce to trpělivost.