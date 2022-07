Místo nočního klidu se v o víkendové noci obydlím desítek lidí ozýval křik, který vyvrcholil strkanicí.

„Mezi koordinátorem a manželským párem vznikla strkanice, během které údajně kopl muže do hrudi a ženu udeřil do hlavy. To všechno kvůli jejich žádosti, aby se ztišil, protože už bylo po půlnoci a ráno potřebovali vstávat do práce,“ uvedl mluvčí brněnské městské policie Pavel Šoba.

V dechu dvě promile

Tzv. koordinátor před strážníky odporoval, že když si na něj nepřišli stěžovat rodiče malých dětí, neměl by hluk vadit ani dospělým. Hlídka se ujistila, že nikdo z aktérů nepotřebuje ošetření, a nechala očividně opilého pracovníka podstoupit dechovou zkoušku.

„Test potvrdil více než dvě promile alkoholu. Problémy s mužovým chováním se podle svědků opakují, a tak strážníci postoupili případ k projednání u přestupkové komise,“ dodal policista. Funkce na ubytovně se tak podle všeho ujme zodpovědnější obyvatel.

