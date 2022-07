Nehoda se stala krátce po sobotní půlnoci na silnici první třídy mezi Dražůvkami a Archlebovem na Hodonínsku. „Řidič nepřizpůsobil rychlost a na mokré silnici vyjel do protisměru, poté sjel do příkopu, narazil do betonového sloupku a od toho se odrazil zpět na silnici, kde se střetl s osobní dodávkou,“ řekl policejní mluvčí Petr Vala.

Hasiči museli podle informací na svém webu některé zraněné vyprošťovat. „Šest lidí jsme s lehkými či středně těžkými zraněními převezli do kyjovské nemocnice, jednoho těžce zraněného jsme vezli na urgentní příjem do nemocnice v Brně. Byl při vědomí a nebyl v kritickém stavu," upřesnila mluvčí záchranky Barbora Truksová Zuchová.

Zatímco řidič dodávky měl test na alkohol negativní, řidič osobního auta, který nehodu způsobil, se testu kvůli zranění nebyl schopen podrobit a policisté nařídili odběr krve v nemocnici. Škodu policisté vyčíslili na 200 tisíc korun.

