Blíženci

Konečně vcházíte do pracovního týdne, který vám přinese spoustu příjemných zážitků. Hvězdy vám přejí snad po všech stránkách a jde vidět, že si to patřičně užíváte. Bude se vám dařit v profesní oblasti, a do toho se osvědčíte jako velmi schopní řečníci.