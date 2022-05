Zpět

na

Měla to být dámská jízda se vším všudy. Žena (31) z Brna si koncem dubna vyrazila s kamarádkami do restaurace a pak na diskotéku. Jenže pak se to nějak zvrhlo. Poté, co odešla z klubu s neznámým mužem, našel ji náhodný svědek ležet na zemi. Žena přitom vůbec netuší, co se s ní dělo.