Panna

Den Slunce by vás měl motivovat k lepším výsledkům, ale naopak vás spíše dostane do pesimistické nálady. Hodně přemýšlíte o aktuálních problémech světa, což vám také nesvědčí. Do toho řešíte profesní nesrovnalosti a bojíte se blízké budoucnosti.