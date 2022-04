Střelec

Vrhněte se na řešení důležitých finančních záležitostí a neberte je opravdu na lehkou váhu. Mohlo by se totiž snadno stát, že se dostanete do kolotoče vážných nepříjemností, které by vám mohly narušit život. Hvězdy vám radí přestat bezhlavě utrácet.