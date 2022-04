Štír

Dnes byste se neměli na nikoho mračit, jinak vám to dle dávných pověr zůstane po celý další rok. Dívejte se na svět pozitivně a odbourejte se od stresu. V práci jste totiž chytlaví na slovíčko, což by vás mohlo hodně poškodit. A to vám za to nestojí!