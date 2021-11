Kdyby muž jel na kole po cyklostezce, nemuselo patrně k tragédii vůbec dojít. „Souběžně se silnicí totiž vede cyklostezka s kvalitním povrchem. Tu má cyklista vždy povinnost použít. Život muži mohlo zachránit i správně umístěné světlo,“ uvedl mluvčí David Chaloupka.

Mladá řidička totiž podle policie muže na neosvětleném kole vůbec nezaregistrovala. Nehoda se stala ve 22 hodin.

Důchodce sice světlo na kole měl, ale zcela ho zakryl objemný náklad. „Pro správnou funkci osvětlení je totiž velmi důležité i to, kde je světlo připevněné. Cílem by měla být viditelnost na co největší vzdálenost,“ dodal Chaloupka. Policie nyní hledá i případné svědky nehody.

VIDEO: Muž ujížděl policistům na kole, sám naboural.