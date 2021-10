Brutální drama se odehrálo v pondělí po 19. hodině v centru Tišnova. Zeť vtrhl do domu rodičů své manželky jako smyslů zbavený. V rukách měl sekeru a páčidlo a vrhl se na všech šest obyvatel domu. Neušetřil ani dvě malé děti!

Krev napadených stříkala na všechny strany. V agónii křičeli o pomoc. Tu nakonec přivolal jeden z malých chlapců, kterému se podařilo z domu hrůzy dostat, a utíkal do nedaleké hospody. „Synovec, který jako jediný z toho masakru vyvázl lehce zraněný, utíkal do hospody pro pomoc,“ potvrdil bratr jedné z napadenych žen, které Blesk.cz zastihl u domu.



Poté nabraly události rychlý sled. Zatímco policisté ještě na místě zadrželi šíleného agresora, záchranáři ošetřovali šest zraněných, z toho pět těžce. V úterý odpoledne policie uvedla, že útočníka obvinila ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. Hrozí mu až 20 let.

Útočník měl úraz hlavy

Proč došlo k tak fatálnímu útoku, netuší ani příbuzný. „Vím, že ten zeť v létě utrpěl úraz hlavy, se kterým skončil na neschopence. Jestli to souvisí, nedokážu říct. Neumím si ten útok vysvětlit,“ uvedl bratr vážně zraněné matky obou malých dětí.

Právě on s manželkou se nyní stará o chlapce, který přivolal pomoc a který jako jediný z rodiny v úterý dopoledne opustil nemocnici.

Dcera napadených seniorů neměla o řádění svého muže ani potuchy. „Myslela si, že šel na ryby. Když se dozvěděla, co se stalo, psychicky se z toho zhroutila. Je přitom již potřetí těhotná,“ dodal.

Těžká zranění

Napadení skončili v brněnských nemocnicích. Zřejmě nejhůře jsou na tom oba senioři, bývalý zelinář a jeho manželka. Ve vážném stavu zůstává jejich syn i snacha. Jeden z chlapců je ve stabilizovaném stavu, péči o druhého převzal jeho strýc.

„V brněnské Fakultní nemocnici u svaté Anny zůstávají na ARO ve vážném stavu muž a žena,“ řekla v úterý ráno mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Měli by mít za sebou operaci na neurochirurgii.

Další posekaná žena, která je již mimo ohrožení života, a muž se středně těžkými zraněními leží ve FN Brno. V Dětské nemocnici je i druhé z dětí ve stabilizovaném stavu.



Fotogalerie 12 fotografií Dveře domu jsou policií zapečetěny. Autor: Hynek Zdeněk

