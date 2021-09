Čtrnáct let v base navrhuje státní zástupkyně pro bývalého místostarostu Brno- střed Jiřího Švachulu za korupci. Ten nadále trvá na své nevinně. V rozvětvené korupční kauze, trefně pojmenované Stoka, je stíháno na 50 lidí a firem.

Dokazování u Krajského soudu v Brně skončilo, začaly závěrečné řeči. Státní zástupkyně navrhla obžalovanému Jiřímu Švachulovi 14 let vězení. Podle obžaloby byl hlavou organizované skupiny, která ovlivňovala zakázky.

„Nahrávky a výpovědi svědků jednoznačně vypovídají o vůdčím postavení Švachuly,“ uvedla žalobkyně Jana Vítková. Uvedla, že zásadní je výpověď obžalovaného podnikatele Samana El-Talabaniho, potvrdil podle ní, jak celá organizovaná skupina fungovala.

Zakázky pro přátele

Korupce se podle žalobkyně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Získávaly je vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala.

délka: 00:55.60 Video Kauza Stoka je u soudu. ten obžaloval 11 bývalých politiků a podnikatelů, kteří měli ovlivňovat veřejné zakázky na brněnské radnici Jiří Nováček

Úplatky činily obvykle 10 procent ceny zakázky. Firem zúčastněných na systému bylo několik a vždy vyhrála předem vybraná, ostatní dělaly takzvaně křoví, uvádí obžaloba.

Vysoké tresty

Švachulovi navrhla žalobkyně 14 let vězení a propadnutí majetku, El-Talabanimu souhrnný trest 4,5 roku vězení. Ten už je pravomocně odsouzený v jiné kauze, stejně jako další spolupracující obžalovaný podnikatel Pavel O. Jemu žalobkyně navrhla souhrnný trest 7,5 roku.

Třináct let vězení navrhla bývalému šéfovi investičního odboru části Brno-střed a bývalému místostarostovi brněnských Ivanovic za hnutí ANO Petru L., 12 let podnikatelům Ivanu T. a Petrovi K. Navrhované tresty pro další obžalované jsou nižší deseti let či podmíněné.

Švachula vinu popírá. Už dříve řekl, že se sám stal obětí nátlaku od spoluobžalovaného podnikatele Samana El-Talabaniho. Policie se zabývá i dalšími větvemi případu, stíhá 50 lidí či firem.