I když řidička SUV jela pomalu, problémem bylo, že přes robustní karoserii svého vozu neměla dostatečný rozhled. Podle znalce neviděla devět metrů před auto.

V tu chvíli se schylovalo k tragédii. Holčička na odrážedle ujela mamince. Ta se za ní rozběhla a křičela, aby zastavila. Marně...

„Byla jsem od ní pár metrů a hned jsem se rozběhla. Jenže auto ji přejelo. Řidička vystoupila, byla v šoku, hned jsme volali sanitku. Snažili jsme se malou oživovat, ale když jsem to viděla, bylo jasné, že už je všechno zbytečné,“ popsala osudné vteřiny jedna ze sousedek.

Bez šance na záchranu života

„Dítě jsme resuscitovali, ale ta zranění byla devastující, přes veškerou naši snahu svým zraněním podlehlo,“ uvedla ke smutnému případu řekla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

V péči lékařů tehdy skončila i obžalovaná řidička. S akutní stresovou reakcí skončila ve Fakultní nemocnici v Bohunicích.

Obžaloba: Vinna řidička i matka

Státní zástupkyně posadila na lavici obžalovaných nejen řidičku, ale také matku mrtvé holčičky. „Nechala ji bez dozoru, neviděla, že nasedla na odrážedlo a odjela 25 metrů daleko. Stejně jako ostatní matky prostor před domy považovala za bezpečné místo a spoléhala, že do ulice nikdo cizí nejezdí. Je jasné, že již byla potrestána nejvyšším trestem, když přišla o své dítě, ale právě s ohledem na to, že se nedoznala a že došlo ke smrti, není namístě upustit od potrestání,“ uvedla státní zástupkyně a také matce navrhla podmínku.

„Podle názoru místních to byla nejbezpečnější ulice na světě. Život přece nefunguje tak, že všichni musí všechno předpokládat. Na běžného rodiče nelze klást takové nároky, jako že má všechno vědět. Už rok se zabýváme tím, co by bývalo mohlo být uděláno, aby se nehodě předešlo, v této chvíli je ale pohled účastníka úplně jiný,“ upozornil u soudu obhájce matky.

Potrestali jen řidičku

Senát vedený soudcem Michalem Kabelíkem udělil podmíněný trest jen řidičce. „Když přijížděla, viděla na vozovce děti. Musela proto jet tak, aby stále viděla na cestu před sebou. Požadovat to po řidičích takových vozidel je obtížné, ale spravedlivé. Znalec řekl, že neviděla devět metrů před auto. To je, jako kdyby řídila kombajn,“ řekl Kabelík.

Matku naopak senát osvobodil. „Děti si hrály na chodníku před domem a tam nehrozilo žádné nebezpečí, byla ve společnosti kamarádek a dalších dětí. Nikde žádné auto, proto těžko můžu chtít z hlediska trestní odpovědnosti, aby dítě ani na vteřinu neztratila z očí. Je to neuvěřitelně smutný příběh,“ řekl soudce, který celou událost označil za smutný příběh.

Záležitost míří nyní je krajskému soudu, státní zástupkyně se totiž proti rozsudku odvolala.

