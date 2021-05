Vodnář

Rozhodně nepatříte k jedincům, kteří by seděli celé dny doma a nic nedělali. Pokud se vám nechce pracovat na zahrádce, vyrazte si s rodinou či přáteli na výlet. K výletnímu cíli dojděte po svých, autem by to bylo moc jednoduché a přišli byste o zážitky.