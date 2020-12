Že to opilec přehnal, se ukázalo hned po zastavení. Po pár sekundách se totiž i s bicyklem sesunul na zem, vstát dokázal jen za pomoci policistů. „Já mám na vás takové neštěstí," blekotal opilec.

Vzápětí přiznal, že si jen chvilku předtím dal na posilněnou dvě piva a nějakou vodku. „Já jsem řekl, že jsem pod vlivem alkoholu. Já jsem neřekl, že ne," vedl cyklista nesmyslnou debatu s hlídkou.

„Vy hlavně buďte rád, že to takhle dopadlo, že jsme si vás všimli, protože kdyby vás něco srazilo, mohlo by to dopadnout jinak," odpověděl mu jeden z mužů zákona.

délka: 00:37.03 Video Opilý cyklista u Vyškova se rozplácl přímo před policisty Policie ČR

Pokuta až 20 tisíc

Policistům dechový přístroj vzápětí ukázal hodnotu 2,12 promile. Hazardérovi hrozí za jízdu pod vlivem alkoholu flastr až do výše 20 tisíc korun.

„Stejně jako u šoférů automobilů, ani cyklisté nesmí vyjet na silnice bezprostředně po požití alkoholického nápoje. Přestože těmto hazardérům nehrozí odebrání řidičského průkazu, i tak velmi riskují. Podnapilý cyklista totiž není nebezpečný jen pro sebe, ale především pro ostatní účastníky silničního provozu,“ poznamenal k případu policejní mluvčí Petr Vala.

Od začátku roku se jihomoravští policisté zabývali celkem 210 případy opilých cyklistů, což je oproti loňskému roku téměř dvanáctiprocentní nárůst.