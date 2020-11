V rodné Gruzii patřil podle svých slov mezi elitní policisty. Po změně politického režimu se Giorgi K. (31) cítil ohrožen. Manželku s dětmi nechal ve vlasti a utekl do České republiky a následně i do Švýcarska. Ve Švýcarsku kradl a byl vyhoštěn, v České republice pořezal nožem prodavačku. Nyní mu hrozí šest let za mřížemi.

Giorgi K. přijel letos 18. února se svým kamarádem do Brna, aby jim lékař napsal recept na lék, který pomáhá na odvyknutí z drogové závislosti. Asi hodinu po poledni si zašli i do malé prodejny v centru Brna. Bez zaplacení chtěli pronést pár cukrovinek v hodnotě 331 korun.



Jenže, v prodejně byla pozorná prodavačka (63), zloděje začala fotit na mobil, žádala zaplacení zboží a bránila zlodějům v odchodu z prodejny. Vznikla šarvátka, při níž Giorgi vytáhl nůž a surovým způsobem zaútočil na hlavu prodavačky. Utrpěla řezné rány pod okem a pod kořenem nosu.



Brněnští strážníci dopadli oba cizince velmi rychle. délka: 01:03.20 Video Brněnští strážníci zadrželi dvojici cizinců, z nichž jeden napadl prodavačku nožem v obličeji. Městská policie Brno



Málem přišla o zrak

„Ženě hrozila ztráta zraku. Při zasažení krku mohlo jít o život ohrožující zranění. Nůž byl velmi ostře nabroušený. Kdyby se nebránila, následek mohl být opravdu vážný,“ zdůraznil soudní znalec Milan Votava. Napadené prodavačce přispěchala na pomoc její kolegyně (26), která byla nožem také lehce zraněna.



kál se v úterý před krajským soudem v Brně obžalovaný. Tvrdil, že předtím nožem nikdy nikoho nenapadl. Ze Švýcarska byl vyhoštěn kvůli krádeži čepice. V Brně jej krátce po činu zadrželi strážníci.

Pokud by byl cizinec uznán vinným z napadení obou prodavaček, hrozilo by mu až 12 let vězení. Státní zástupce navrhuje daleko nižší trest, šest let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Obhájkyně navrhla trest v rozmezí tři až pět let. Soudkyně si vzala čas na vynesení rozsudku.