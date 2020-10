Neuvěřitelný případ vandalismu rozčílil obyvatele Rosic u Brna. Neznámí ničitelé vnikli do školní zahrady a zlikvidovali, na co narazili. Převrácené a rozbité lavičky, rozházené zahradní nářadí, dokonce vybouraná díra v zahradním domku. Všude navíc neuvěřitelný nepořádek.

K devastaci pozemku, který leží na okraji města, došlo v uplynulém prodlouženém víkendu. „Občas registrujeme případy poškození veřejného majetku, toto však mírou agresivity přesáhlo únosnou míru,“ svěřila se starostka Andrea Trojanová.

„Celková škoda se vyšplhala na 20 tisíc korun. Po pachatelích pátráme,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Lidem je do breku

Útok na školní zařízení vyvolal pořádný poprask na sociálních sítích. „Je mi do breku, když to vidím. Nechápu prostě, kdo to může udělat,“ napsala Zuzana. „Useknout ruce,“ zní nekompromisní názor jiného diskutujícího.

Město zveřejnilo na sociálních sítích výzvu, aby se s případnými informacemi o pachatelích nebo postřehy z oblasti, kde se zařízení nachází, obrátili na místní policejní služebnu nebo na tísňovou linku 158.

