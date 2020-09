Rak

V pomyslné půlce pracovního týdne jste na dně. S kolegy si nemáte o čem povídat. Na jednu stranu je to dobře. Ještě byste si na něco postěžovali a oni by to šli vypovědět šéfovi. Začněte se na svou práci více soustředit. Pak to zvládnete.