Vlak typu railjet se s vozem střetl před půl desátou dopoledne. Podle předběžného zjištění policie si řidič přes slunce nevšiml výstražného světla a vjel do kolejiště. Nestihl ale vyjet, protože se zavřely závory.

„Řidič z vozu vystoupil a vlak z části do vozu narazil a odsunul jej,“ uvedla mluvčí policie Lenka Koryťáková. Doplnila, že muže záchranná služba převezla do nemocnice, jeho zranění by ale neměla být nijak vážná.

Provoz je v místě přerušený, České dráhy odhadují. Omezení se podle webu zřejmě dotkne tří rychlíků a čtyř osobních vlaků.

VIDEO: Nehoda vlaku a nákladního auta na železničním přejezdu v Kralupech nad Vltavou.