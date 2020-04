Lev

Na konci pracovního týdne hned domů. Jen vzpomínáte, jaké to bylo před dvěma měsíci, to jste mohli dělat absolutně vše, co jste chtěli. Jak rádi byste navštívili kamarády, ale nemůžete. Určitě jim dneska večer zavoláte a promluvíte si.