Panna

Vyhýbáte se stresovým situacím a držíte se zpátky. Věříte, že se to vyplatí. A máte pravdu. Už se nepouštíte do konfliktů, které by vám přivodily problémy a snažíte se vycházet i s kolegy, kteří jsou vám nepříjemní. Vaší iniciativy si všimne i šéf!