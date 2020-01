„Kluka škola nebavila. Dovedl jsem ho ráno do vyučování a za pět minut z tama utekl. Vůbec jsem nevěděl, že chodí za školu, dozvěděl jsem se to až u soudu. My to netušili, škola nám nedala vědět,“ hájil se obžalovaný Ladislav Červeňák u odvolacího soudu.

V době nemoci se toulal s kamarády

Jenže předchozí trest za synova alotria ve 4.třídě a nová fakta z druhého pololetí školního roku 2018/19 hovořila jasně. „Rodiče řádně nekontrolovali příchod svého syna do školy, nekontrolovali jeho žákovskou knížku, spoléhali se pouze na informace od svého syna. Umožňovali mu v době, kdy měl se léčit a byl omluven ze zdravotních důvodů ze školy, pohybovat se s kamarády po venku, tolerovali mu ponechávání školních pomůcek ve škole, nenavštěvovali třídní schůzky, ale pouze na vyzvání školy se zúčastňovali nařízených pohovorů s třídní učitelkou a ředitelkou základní školy,“ vypočítala výchovné přešlapy rodičů soudkyně Halina Černá.

délka: 00:13.87 Video Soud potrestal rodiče za synovo záškoláctví TV Blesk Zdeněk Matyáš

Nechtěl, aby chytal "levoty"

Navíc nepřistoupili na umístění syna do střediska výchovné péče kvůli preventivně výchovnému pobytu. „Já ho vzal zpátky, nechtěl jsem, aby tam pochytil od jiných nějaké levoty,“ vysvětloval Červeňák.

Soud ale konstatoval, že oba rodiče prakticky rezignovali na nápravu a vážně ohrozili výchovu svého dítěte ve spolupachatelství. Ladislava tak čeká 10 měsíců za mřížemi, jeho manželka Alžběta vyvázla s 200 hodinami obecně prospěšných prací. Rozsudek je pravomocný.