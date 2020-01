Štír

Opatrujte se, co nejvíc to půjde. Vaše zdravotní forma není zrovna přívětivá a vy to moc dobře víte. Potřebám svého těla prostě rozumíte. Nepřidělávejte si zbytečné starosti. I když se vám něco v rodinném prostředí nelíbí, nehroťte situaci hádkami.