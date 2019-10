Strážníci byli přivoláni do baru v pět ráno. „Obsluha si nevěděla rady s mladíkem, který nezaplatil alkohol za více než pět set korun. Viditelně mladý muž byl bez dokladů, jeho identitu proto museli přijet ověřit státní policisté,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.



Problémy nyní čekají i barmana, který mladíkovi naléval.

Barmanovi nyní hrozí pokuta tři tisíce korun. Pokud by ale naléval nezletilým i nadále, hrozí mu mnohem větší trable. „Letos v červnu jsme zavřeli na rok restauraci U Žíznivého pupíku, neboť zde opakovaně prodávali alkohol nezletilým. Proti rozhodnutí nemá majitel restaurace možnost odvolání,“ upozornil ředitel České obchodní inspekce Brno Karel Havlíček.



Někteří opilí mladíci nevědí, co roupy dělat. Kopat do kontejnerů není ale dobrým nápadem, jak se přesvědčil jeden z nich ve Znojmě.