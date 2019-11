Blíženci

Vydejte se po stopách slávy a štěstí. Pro vás to nebude nic náročného, protože se pyšníte optimistickou povahou a rádi zkoušíte nové věci. To je do života velká devíza. Ve vztazích netlačte na pilu a dejte si od seznamování pauzu. Prospěje vám to.