„Dal o sobě naposledy zprávu 26. října svému kolegovi ze zaměstnání. V krátké SMS zprávě sdělil, že je v mizerném rozpoložení, má problémy a nepřijde do zaměstnání,“ uvedl policista Bohumil Malášek.

Hledaný mladík má sklony k sebepoškozování. Navíc může být podle policie i agresivní. V den, kdy zmizel, napsal na sociální sítě mrazivý vzkaz.

Slova, ze kterých naskakuje husí kůže

„Už je to skoro 10 let, co jsem se snažil najít si přítelkyni. Chtěl jsem mít normální život, chtěl jsem studovat a slušně pracovat a mít rodinu. Za tu dobu se nenašla jediná, která by mě měla ráda a neublížila mi. Všechny holky se ke mně chovají bezcitně a nezajímá je, jak se trápím, a místo toho mi ještě ubližují, jak můžou,“ píše.

Mladík přiznává, že prý dlouho bojoval sám se sebou, aby se nepomstil. „Snažil jsem se bojovat s nenávistí, kterou ve mně probudily. Dokonce jsem se snažil smířit s tím, že místo ženy a dětí budu žít se psem, abych svoji bolest utišil. Nepomohlo to a já si dnes přísahal, že se za to pomstím,“ napsal muž, než zmizel.

Pak přidal slova, ze kterých mrazí. „Jednoho dne si to s nimi vyřídím tak, že už se místo výsměchu na tvářích lidí objeví smutek a pláč, i kdyby to byla poslední věc, kterou udělám. Už to nebudou jen ony, co se vyžívají v bolesti, kterou způsobují,“ uzavřel.

Kdo mladíka uvidí, ať volá policii

Michael Veverka je hubený, asi 175 centimetrů vysoký. Má černé krátce střižené vlasy a hnědé oči. Obvykle se obléká do černého či šedého oblečení. Na rukou a předloktí má stopy po dřívějším sebepoškozování.

