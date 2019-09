Zřejmě se nevěnoval dostatečně řízení. Na dálnici D1 naboural do svodidel a následně do před ním jedoucího auta. Zavinil tím nehodu. Pak aniž se přesvědčil, zda někdo nepotřebuje pomoc, ujel. Policisté pátrají po řidiči osobního auta, které má nabouranou přední část.

Nehoda se stala v sobotu 21. září v půl druhé v noci na 214. km dálnice D1 ve směru na Prahu. Řidič osobního auta jel v pravém jízdním pruhu, když si ve zpětném zrcátku všimnul auta, které nabouralo do svodidel a následně se odrazilo a nabouralo do něj zezadu. Dostal smyk v němž uviděl, že viník nehody opět naboural do svodidel.



„Zarážející je přitom chování řidiče, který nehodu zavinil. Beze všeho z místa odjel. Žádáme veřejnost o pomoc při jeho ztotožnění. Dle zjištěných informací by se mohlo jednat o stříbrné vozidlo Škoda Octavia druhé generace, po faceliftu, po nehodě bude viditelně poškozené. Informace k vozidlu na záznamu volejte na číslo 158,“ vyzval veřejnost mluvčí policie David Chaloupka.