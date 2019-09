Kozoroh

Zanedlouho bude konec pracovního týdne a vy tápete, jak naložit s řešením úkolů. Po pravdě řečeno si to děláte složitější, než to je. Podívejte se na to z jiného úhlu pohledu. Jakmile dojdete domů, neshledáte se s vřelým přivítáním, čekejte jen výčitky.