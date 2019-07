Nehoda se stala před šestou hodinou ranní v ulici Havírna, v místě, kde se silnice kvůli přejezdu potoka Balinka prudce stáčí doprava. Řidič si to zřejmě uvědomil až na poslední chvíli a strhl volant, na most přes potok se ale už nevešel. S autem se převrátil do vyschlého koryta.



„Řidič zůstal v autě zaklíněn. Vyprostili jsme ho za pomoci hydraulického zařízení a poté pomocí autojeřábu vytáhli auto. Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů,“ řekl mluvčí hasičů Jan Dvořák.

„Muž utrpěl zranění hrudníku a nohy. Po ošetření jsme jej převezli na chirurgii do nemocnice v Oslavanech,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Hedvika Kropáčková.



Řidič nebyl podle policie pod vlivem alkoholu. „Příčinou nehody byl jeho způsob jízdy. Škoda byla vyčíslena na 80 tisíc korun,“ doplnil mluvčí policie Bohumil Malášek.



VIDEO: Také tento řidič v Brně evidentně nezvládl řízení.